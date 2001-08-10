Более четырех тысяч доз наркотиков изъяли полицейские у сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что ранее судимый 49-летний житель села Новая деревня занимается сбытом гашишного масла жителям областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля был задержан 39-летний гражданин, который приобрёл у подозреваемого два свёртка с запрещённым веществом. У него изъято 1,78 грамма масла каннабиса. В дальнейшем было установлено, что мужчина является посредником: он купил зелье для знакомого южносахалинца, которого также задержали оперативники.

Далее полицейские вышли на след сбытчика наркотика. Во время его личного досмотра было обнаружено и изъято два пакетика с аналогичным криминальным товаром общей массой 1,82 грамма.

Обследовав место проживания наркоторговца, стражи правопорядка изъяли почти 4 килограмма гашишного масла, которое хранилось в четырёх полимерных бутылках. Данная партия запрещённого вещества сдержит более 4 тысячи разовых доз, а её стоимость по ценам чёрного рынка может достигать 17 миллионов рублей.

Установлено, что наркотическое средство злоумышленник приобрёл и хранил с целью дальнейшей реализации.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности покупателя криминального товара и его посредника.