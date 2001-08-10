Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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Два жителя Курильского район застряли на автомобиле, им понадобилась помощь спасателей
14:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два жителя Курильского район застряли на автомобиле, им понадобилась помощь спасателей

Два жителя Курильского район застряли на автомобиле, им понадобилась помощь спасателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 19 марта в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в 8 км от г. Курильск по дороге в с. Горячие ключи застрял легковой автомобиль. В автомобиле находится двое взрослых мужчин, в медицинской помощи не нуждаются, требуется эвакуация в населенный пункт. На место происшествия выдвинулись спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 3 человек на снегоболотоходе «Бобр». В 03.54 (сах) мужчины эвакуированы в г. Курильск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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