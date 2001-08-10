Два жителя Курильского район застряли на автомобиле, им понадобилась помощь спасателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 19 марта в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в 8 км от г. Курильск по дороге в с. Горячие ключи застрял легковой автомобиль. В автомобиле находится двое взрослых мужчин, в медицинской помощи не нуждаются, требуется эвакуация в населенный пункт. На место происшествия выдвинулись спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 3 человек на снегоболотоходе «Бобр». В 03.54 (сах) мужчины эвакуированы в г. Курильск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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