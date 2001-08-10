Сахалинец, проходя с ломом мимо пустующей квартиры, решил ее вскрыть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина, обвиняемого в краже и в повреждении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

13 января фигурант пошел в магазин и взял с собой металлический лом для отпугивания бродячих собак. Когда он проходил мимо жилого дома по улице Украинской, то увидел, что на первом этаже не горит свет. Тогда мужчина решил совершить кражу. Для этого он при помощи лома отжал оконную раму и открыл окно, затем через него проник в квартиру. Тем самым умышленно повредил окно на сумму 11 900 рублей. Осмотрев квартиру, фигурант похитил одежду, продукты питания, бытовую технику. Все похищенное имущество он сложил в простыню, завязал на узлы и перекинул через окно, в которое проник в жилище. Далее он направился к себе домой.

В последующем хотел продать часть украденного, остальное планировал оставить для личного пользования. Но спустя некоторое время к нему пришли сотрудники полиции, которым фигурант во всем признался. Похищенное имущество в полном объёме было изъято. Сумма ущерба составила 101 тысячу рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил два преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище; ч. 1 ст. 167 УК РФ, – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.