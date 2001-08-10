Чиновнице из Южно-Сахалинска, выдававшей сиротам непригодные для проживания квартиры, дали условный срок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собранные следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника управления администрации областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, если они совершены с причинением тяжких последствий), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Предварительным следствием и судом установлено, что осужденная, являясь начальником управления жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска, в период с 2016 по 2019 годы, достоверно зная, что четыре жилых дома, расположенных по ул. 3-ей Институтской в г. Южно-Сахалинске не соответствуют требованиям проектной документации, технических регламентов в области безопасности строительства, действующим строительным нормам и правилам, а также, требованиям безопасных для здоровья человека условий по основным показателям, подписала контракты на приобретение 48 квартир в указанных домах в муниципальную собственность за счет бюджетных средств на общую сумму более 131 миллиона рублей. Впоследствии жилые помещения были переданы по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Действиями осужденной бюджету Сахалинской области причинен крупный ущерб, а также существенно нарушены конституционные права 48 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Принятыми в ходе предварительного расследования мерами, потерпевшим предоставлены новые квартиры надлежащего качества.
Приговором суда бывшему начальнику управления назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, а также лишением права занимать руководящие должности на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
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