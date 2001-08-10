Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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15:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Южно-Сахалинска перевала мошенникам 4 миллиона рублей

Жительница Южно-Сахалинска перевала мошенникам 4 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 марта в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление по факту мошенничества от 65-летней местной жительницы. Потерпевшей позвонил аферист и представился сотрудником портала «Госуслуг» и пояснил, что неизвестные лица оформляют на неё кредиты, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Далее перевел её якобы на сотрудника банка, который подтвердил информацию. В последующем, в период с 22.02.2024 по 29.02.2024 лжесотрудник банка направлял заявительницу в банки с целью оформления кредитов и дальнейшего их «погашения» путем пересылки денег на указанные им банковские счета. Сумма ущерба составила 4 087 523 руб.

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