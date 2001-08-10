Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2024
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10:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Смирныховские пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

Смирныховские пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 марта в 17.00 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Западной, рассказали ТИА "Острова" пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области».

Пожарные прибыли на место в 17.02. К этому моменту открытым пламенем горел балкон на площади 2 квадратных метра.

Пожар локализовали в 17.10, а в 17.40. полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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