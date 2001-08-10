В Амурской области в шахте завалило 13 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области 18 марта на территории золотодобывающего прииска "Пионер" в Зейском округе произошло обрушение в шахте. Рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находятся 13 человек, сообщат ИА "Порт Амур".

Горноспасатели МЧС России направлены для поисково-спасательных работ.

Всего на место следуют 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Как сообщили на предприятии, по вентиляционному уклону была направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона.

Также в Амурскую область вылетел вертолет МЧС России. Борт Ми-8 чрезвычайного ведомства с 13 спасателями и специальным оборудованием следует из Хабаровского края.

Прокуратура организовала проверку в связи ЧП об охране труда и промышленной безопасности. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района.

- Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В АО «Покровский рудник» подтвердили, что 18 марта примерно в 20:40 на обособленном подразделении Рудник «Пионер» на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы на отметке +100. Во время обрушения в шахте находились 13 человек. Расчистка завала и спасательные работы продолжаются. Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей.