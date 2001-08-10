Из-за схода вагонов с рельсов задержался поезд из Владивостока в Москву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезная авария парализовала движение на железной дороге в Сковородинском округе Амурской области. Из-за выезда автомобиля на пути вне железнодорожного переезда сошли с рельсов пустые вагоны грузового поезда на перегоне Горелый - Бамовская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

«На перегоне Горелый - Бамовская из-за столкновения с автомобилем сошли с рельсов вагоны, - говорится в сообщении. - По предварительным данным, локомотивная бригада не пострадала, а информация о пострадавших в автомобиле еще уточняется».

В итоге ЧП на железной дороге в Сковородинском округе задержало поезд № 1 из Владивостока в Москву.

К месту происшествия для ликвидации последствий схода отправили восстановительные поезда со станций Сковородино, Ерофей Павлович и Могоча, а в компании «Российские железные дороги» создан оперативный штаб.