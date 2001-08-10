61-летний житель Невельска в ходе пьяной ссоры зарезал собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Советской г. Невельска тела 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В совершении преступления обвиняется 61-летний местный житель.

По версии следствия, обвиняемый, совместно с потерпевшим находясь в квартире дома по ул. Советской г. Невельска распивали спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял нож и нанес множественные удары в область грудной клетки и живота потерпевшего.

От полученных телесных повреждений смерть сахалинца наступила на месте происшествия.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.