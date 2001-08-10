61-летний житель Невельска в ходе пьяной ссоры зарезал собутыльника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Советской г. Невельска тела 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
В совершении преступления обвиняется 61-летний местный житель.
По версии следствия, обвиняемый, совместно с потерпевшим находясь в квартире дома по ул. Советской г. Невельска распивали спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял нож и нанес множественные удары в область грудной клетки и живота потерпевшего.
От полученных телесных повреждений смерть сахалинца наступила на месте происшествия.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
- 14:25 14 Марта В трудовых коллективах Южно-Сахалинска проходит неделя профилактики вирусного гепатита С
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
09:21 14 Марта Сахалинская область вошла в топ-5 регионов с самой высокой долей пользователей в Telegram
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
Выбор редакции
- 12:13 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет первый открытый конкурс флейтистов
- 14:58 15 Марта Произведения Айвазовского, Сурикова и Васнецова покажут на Сахалине
- 16:48 14 Марта Родители школьников Южно-Сахалинска попробовали сдать ЕГЭ
- 11:25 13 Марта За несвоевременное оформление документов на партию живых крабов предприятию из Сахалинской области грозит штраф
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?