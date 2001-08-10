Сахалинка, помогавшая по дому знакомому, оформила на него кредитку на 250 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 марта в дежурную часть Отдела МВД России по Поронайскому городскому округу поступило сообщение социального работника о том, что от своего подопечного ей стало известно об оформлении на него в период времени с октября 2023 года по март 2024 года кредитной карты, с которой похитили 250 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе предварительной проверки оперуполномоченными уголовного розыска была установлена 28-летняя подозреваемая. Как выяснилось, девушка помогала потерпевшему по дому. Также он давал ей все свои банковские карты, чтобы она ходила за продуктами. Фигурантка, зная все коды от карт, оформила кредитную карту на имя потерпевшего и перевела себе 250 тысяч рублей. Мужчина только спустя некоторое время понял, что его обокрали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.