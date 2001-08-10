Два сахалинца хотели купить калугу, чтобы перепродать её, но заработать смогли лишь уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 28-летнего и 34-летнего сахалинцев возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленными оперативными службами УФСБ России по Сахалинской области.
По версии следствия, в феврале 2024 года подозреваемые, находясь на территории Ногликского района осуществили незаконное приобретение особо ценных водно-биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации – рыбы калуги, в дальнейшем злоумышленники осуществили её транспортировку и продажу в Корсаковском районе.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
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