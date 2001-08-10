Северо-Курильск завалило снегом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Метель обрушилась на Северо-Курильск вечером 14 марта.За ночь в городе выпало значительное количество осадков - в некоторых дворах "выросли" сугробы по первый этаж. Очевидец прислал в редакцию astv.ru снимки с места события.

По данным информагентства, очные занятия в школе отменили. По состоянию на 8:00 15 марта, ветер стих, осадки стали менее интенсивными.

- Метель началась ещё вчера днём, но к ночи усилилась. Замело двор по первый этаж, из подъезда никто ещё не решился выйти. Сейчас спокойнее, - прокомментировал северокурильчанин Сергей Лакомов.

По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 марта, в Северо-Курильске продолжатся осадки, но ветер будет слабый. Вечером снег прекратится, но в ночь на 16 марта пойдёт вновь.