Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2024
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Холмского предприниматели заставили выплатить сотруднику задолженность по зарплате
15:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Холмского предприниматели заставили выплатить сотруднику задолженность по зарплате

Холмского предприниматели заставили выплатить сотруднику задолженность по зарплате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем  коммерческого предприятия, расположенного в г. Холмске, с октября 2023 года по январь текущего года не выплачивал работнику установленные законом выплаты. При этом у организации имелись достаточные денежные средства для своевременной оплаты труда. В настоящее время, принятыми следствием мерами, задолженность перед потерпевшим выплачена в полном объеме.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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