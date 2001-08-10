Холмского предприниматели заставили выплатить сотруднику задолженность по зарплате
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем коммерческого предприятия, расположенного в г. Холмске, с октября 2023 года по январь текущего года не выплачивал работнику установленные законом выплаты. При этом у организации имелись достаточные денежные средства для своевременной оплаты труда. В настоящее время, принятыми следствием мерами, задолженность перед потерпевшим выплачена в полном объеме.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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