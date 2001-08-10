Тихоокеанское
информационное агентство
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13:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске в отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что инспектором группы ДПС ГИБДД ОМВД по  Поронайскому городскому округу по ул. Центральной поселка Гастелло был остановлен легковой автомобиль под управлением фигуранта. У водителя имелись явные признаки опьянения. Полицейский отстранил водителя от управления и предложил пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого было установлено наркотическое опьянение. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что фигуранту 15 мая 2023 года постановлением судьи был назначен штраф 30 000 рублей с лишением права управления сроком на 1 год 6 месяцев по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дознание по  уголовному делу продолжается.

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