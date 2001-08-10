В Приморье тушат два природных пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На утро 13 марта в Приморском крае зафиксировано два природных пожара площадью 320 га. Очаги локализованы. С огнем борются 33 человека с помощью 7 единиц техники, сообщает "Приморье 24".

Как сообщил источник в МинГОЧС Приморья, к этому часу на территории края зарегистрировано два природных пожара.

На землях лесного фонда в поселке Тавричанка (Надеждинский МР) зарегистрирован локализован пожар на площади 300 га. Пал тушат 26 человек с помощью 6 единиц техники.

На землях иных в Кедровая (Хасанский МО) категорий локализованный пожар площадью 20 га тушат 7 человек с помощью 1 единицы техники.

Термических аномалий, перешедших с прошлых суток, не зарегистрировано.