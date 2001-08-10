Полицейские рассказали жителям Тымовского района о том, как не попасться на удочку мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Тымовского ОМВД Эльвирой Хорошайловой и Динисламом Байрамуковым проведён ряд мероприятий по профилактике мошенничества. Полицейские посетили учреждения Тымовского района (школу, больницу, психоневрологический интернат, скорую помощь), где провели беседы с трудовыми коллективами о мошенничествах. Полицейские рассказали о возможных способах, которые используют сегодня аферисты, и дали необходимые рекомендации, как обезопасить себя и своих близких от преступных посягательств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники акцентировали внимание, что на сегодняшний день, как правило, жертвами мошенников становятся люди не пенсионного возраста, а наоборот, социально и экономически активное работающее население в возрасте от 18 до 45 лет. Данная особенность связана с тем, что мошенники переместились на площадки популярных сайтов и мессенджеров.

После окончания мероприятия присутствующие получили ответы на все интересующие их вопросы, а также лично обратились за консультацией к сотрудникам полиции. Кроме того, участники встречи получили информационные памятки с разъяснениями о видах и способах мошенничеств.

Полиция напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать следующий ряд правил:

- при покупке товара с рук, через интернет-объявления, никогда не соглашайтесь на предоплату;

- никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты! Особенно коды, расположенные на оборотной стороне карты. Если у вас начинают про них спрашивать, лучше сразу оборвать разговор;

- при совершении денежных операций через мобильный банк, никогда не сообщайте пароли и смс-коды третьим лицам. Они предназначены только для проведений операций лично вами.