У юго-восточного побережья Сахалина выход на лед запрещен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с усилением ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря сохранится угроза взлома и отрыва припая. Выход на лёд запрещён, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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