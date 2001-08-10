Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2024
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В Стародубском оторвало лед с рыбаками
12:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выход на лед запрещен

У юго-восточного побережья Сахалина выход на лед запрещен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с усилением ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря сохранится угроза взлома и отрыва припая. Выход на лёд запрещён, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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