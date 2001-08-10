На Камчатке мошенники подделали в соцсетях страницу главы Елизовского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестные подделали в социальных сетях страницу главы Елизовского района Камчатки. Сергей Тюлькин предупредил жителей Камчатского края о том, что мошенники теперь не взламывают аккаунты, как делали это раньше, а создают страницы-дубляжи, сообщает ТК "41 Регион".

В связи с этими событиями глава района призвал местных жителей быть бдительными и обращать внимание на нестыковки с оригинальными аккаунтами представителей власти.

"У фейкового аккаунта будет кнопка «добавить в контакты» (если этот номер уже был записан у вас в телефоне, такого не будет); не отображается номер телефона; если дата создания страницы недавняя, значит аккаунт фейковый", - перечислил основные признаки, на которые стоит обратить внимание, Сергей Тюлькин.