Тихоокеанское
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09:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В селе Яблочное загорелся автомобиль

В селе Яблочное загорелся автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 марта в 23.07 в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Яблочное, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 23.10. К этому моменту открытым пламенем горел салон автомобиля Mazda Bongo по всей площади 7,3 квадратных метров.

Пожар локализовали в 23.12, а в 23.37. полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

 

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