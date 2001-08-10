Экономия, тепло, комфорт: южносахалинцы оценивают преимущества газификации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Голубое топливо пришло еще в один дом Ново-Александровска. Многодетная семья Малаховых подсчитывает плюсы перехода на газ и знает, как удобно и экономно содержать дом на природном топливе. Сейчас горожане на своем участке строят дом для дочери и подавали заявку на подвод системы в дом. Служба газа справилась с задачей оперативно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал житель микрорайона Николай Малахов, сначала у них на участке был дачный домик с печкой, где семья проводила время в теплый сезон. Затем построили дом поосновательнее. Когда службы начали проводить газовые коммуникации, решили сразу подключиться.

- Дача сразу превратилась в дом, где тепло и комфортно, теперь мы постоянно здесь живем. Газ - это чисто, экономично, это менее энергозатратно - не так тратим свои силы на отопление. Сейчас неподалеку идет стройка дома для дочери, и к новому дому уже подведен газ, решили не медлить и сразу подключиться. Процедура прошла очень быстро! От момента прокладки трубы до подключения прошло менее месяца. На начальном этапе строительства мы уже с газом. Даже не ожидали, - поделился Николай Малахов.

С начала года в городском округе к газу подключили уже 114 домовладений. В 2023 году в разных районах областного центра было догазифицировано более тысячи домовладений. Всего на сегодняшний день газифицировано более 11 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов.

Газификация Южно-Сахалинска – одно из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Мероприятия по подключению к голубому топливу объектов инженерной инфраструктуры, частных домов, переводу автомобилей на газ выполняются в рамках задач, обозначенных президентом страны.

Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39 и пр. Мира, 64А, каб. 111. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации, либо через портал Госуслуг. Кроме этого, с 10 января начал работу дополнительный пункт в многофункциональном центре. Он расположен по адресу: Сахалинская, 48. График работы в будние дни - с 9.00 до 16.30, перерыв - с 12.30 до 13.00.

Обращаем внимание, если заявка ранее уже была подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), за уточнением статуса заявки необходимо обратиться по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Подчеркнем, одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме). Жителям, которые в 2022-2023 годах подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа. Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Кроме того, получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.