Двух человек унесло на льдине в Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области двух человек унесло на отколовшейся льдине. Спасательная операция развернулась в Бурейском районе. Людей возвращали на берег пожарные из Новобурейского Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщает ИА "Порт Амур".

Случай произошел 9 марта.

- Около семи часов вечера на единый номер вызова экстренных оперативных службы «112» поступило сообщение о том, что на реке Бурея вниз по течению на отколовшейся льдине в 50-60 метрах от берега находятся два человека 2003 и 2008 года рождения и просят помощи, - рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Пожарные и полицейские выдвинулись в сторону Николаевки Бурейского округа.

- Заместитель четвертого отряда противопожарной службы области Юрий Мельников, чтобы спасти людей, приготовил и спустил на воду надувную лодку ниже по течению. Тем временем, дежурный караул пожарной части Новобурейского предпринял попытки добросить до людей конец Александрова, но из-за большой дальности и течения этого сделать не получилось. Тогда они на автомобиле спустились еще ниже по течению и светом фар освещали водную гладь, указывая нужное направление. К тому же пожарные с помощью громкоговорителя поддерживали дрейфующих амурчан, призывая их не переживать и не совершать резких движений, - поделились в пресс-службе Центра.

Через полчаса молодых людей удалось посадить в надувную лодку и доставить до берега. Их состояние удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области, попавшие в беду амурчане - из села Николаевки. Вечером молодые люди решили прогуляться по затону, потом спустились к реке. Неожиданно лед откололся и вместе с молодыми людьми поплыл по течению вдоль берега.