Бойцовская собака на Камчатке оторвала ребенку часть пальца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате нападения бойцовой собаки в подъезде жилого дома в Петропавловске-Камчатском пострадал ребёнок. Полиция не приехала на вызов. Следователи начали проверку инцидента, сообщает ИА "Кам 24".

Мама пострадавшего Людмила рассказала, инцидент случился 9 марта в 21 час в доме по Ленинградской, 81 (район УВД). Собака была на поводке у хозяйки, но без намордника.

В результате нападения 8-летний мальчик получил несколько травм. В медицинском заключении сказано: "Травматический отрыв (частичный) ногтевой фаланги 2 пальца правой кисти, укушенная рана средней фаланги 3 пальца правой кисти и ссадины в области правого коленного сустава".

Более тяжелых последствий удалось избежать, потому что на помощь подоспел старший брат и отогнал собаку.

По словам Людмилы, несмотря на вызов, полиция не приехала на место происшествия и не предприняла никаких мер.

Местные жители говорят, что собака проявляла агрессию и ранее – так, около 10 дней она искусала более мелкую собаку из этого же подъезда.

"Так как я являюсь многодетной матерью несовершеннолетних детей, а супруг в данный момент находится на СВО, защитить нас некому. Я очень боюсь за жизни и здоровье своих детей. Никаких мер для безопасности не было принято никем", - резюмировала мама пострадавшего школьника.

Свои проверки начали Следственный комитет и прокуратура. Надзорный орган даст оценку информации о бездействии правоохранителей и о том, как соотносится с законом содержание бойцовой собаки в многоэтажном жилом доме.