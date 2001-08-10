На Южных Курилах два автомобиля попали в снежный плен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасательная операция развернулась вечером 10 марта недалеко от Южно-Курильска. Два автомобиля застряли в снежном плену, на помощь прибыли сотрудники МЧС, сообщает astv.ru, ссылаясь на региональное министерство чрезвычайных ситуаций.

Происшествие случилось в 10 км от райцентра. Транспорт увяз в сугробах, в машинах находились три человека. Они позвонили в единую службу 112.

"На место происшествия немедленно выехали трое спасателей поисково-спасательного отряда имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области, привлекли к работе одну единицу техники", - отметили в ведомстве.

Людей доставили в Южно-Курильск. Медицинская помощь им не потребовалась.