В Приморье ведущего инженера ДРСК убило ударом тока во время устранения аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце февраля в приморской столице погиб инженер ДРСК, попавший под напряжение. Читатели говорят, что это связано с аварией на подстанции и массовым отключением электричества. В сетевой компании это происшествие не комментируют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

В ведомстве рассказали, что на прошлой неделе 60-летний ведущий инженер по метрологии предприятия «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») во Владивостоке попал под напряжение и погиб.

Человек погиб тогда же, когда случилась очередная авария на подстанции «Загородная», из-за которой без электричества осталось более 160 адресов на Тихой.