Сахалинка купила "скорость" и попала под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 3 ноября 2023 года фигурантка, являясь потребителем наркотических средств, заказала в теневом сегменте сети Интернет синтетический наркотик, известный как «скорость». Она договорилась по мессенджеру о его приобретении и перевела неизвестному 20 916 рублей.
В тот же день женщина получила сообщение с указанием координат местонахождения тайника с наркотическим средством. Ориентируясь на полученные сведения, обвиняемая нашла в лесном массиве флакон с веществом, который забрала. Тем самым незаконно, умышленно, без цели сбыта, с целью личного употребления приобрела наркотическое вещество. Часть наркотика она употребила путем курения, оставшееся вещество хранила при себе. Сотрудниками ОМВД России по Холмскому городскому округу во дворе своего дома 3 ноября гражданка была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Согласно заключению эксперта, изъятое в ходе её личного досмотра является смесью, содержащей в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрон. Масса смеси составила не менее 4,49 грамма, что образует крупный размер.
Своими умышленными действиям обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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