За организацию онлайн-казино на Камчатке задержали шестерых женщин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске задержаны шесть женщин. Против них возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое следственное управление.
Все шестеро – жительницы краевой столицы; самой младшей 22 года, старшей – 41 год.
По версии следствия, с января 2022 года до момента пресечения незаконной деятельности женщины, точно зная о том, в Камчатском крае проводить азартные игры незаконно, нашли два больших нежилых помещения в Петропавловске-Камчатском и устроили там онлайн-казино. В управлении ФСБ по Камчатскому краю уточнили, что одно заведение работало в жилом доме, другое – в административном здании в районе 6-го километра.
Посетители попадали в клубы с использованием мер конспирации. Им предоставляли место за персональным компьютером, подключенным к сайту с азартными играми. Деньги проигравших уходили в доход игорного заведения.
При обыске следователи изъяли компьютеры, жёсткие диски, мобильные телефоны и деньги – сумма не сообщается.
На основании материалов УФСБ следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой) в отношении двух женщин.
«В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств», – заявили в региональном управлении СК, уточнив, что дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников управлений полиции и ФСБ, а также при участии краевого управления Росгвардии.
«За последний месяц это уже вторая сеть нелегальных игорных заведений в регионе, деятельность которых пресечена сотрудниками органов безопасности и полиции», – подчеркнули в управлении ФСБ России по Камчатскому краю.
Как сообщало ИА «Кам 24», в феврале на Камчатке пресечена деятельность преступного сообщества, создавшего сеть нелегальных игровых клубов в регионе. Как полагает следствие, группой подозреваемых руководил 71-летний мужчина.
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