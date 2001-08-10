Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2024
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14:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье неизвестный расстрелял два автомобиля

В Приморье неизвестный расстрелял два автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агрессивного мужчину, который ночью расстрелял несколько автомобилей, разыскивают в Артеме, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

"В отделение полиции Артема поступило сообщение 29-летнего местного жителя о том, что на придомовой территории в районе дома № 72 на ул. Кирова неизвестные лица повредили автомобиль марки Suzuki Jimny. Чуть позже с заявлением о повреждении автомобиля марки Toyota Allion обратилась еще одна жительница Артема, проживающая в этом районе", - рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

В настоящее время по заявлениям организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого в порче чужого имущества и его задержание.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.

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