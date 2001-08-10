На Сахалине за взятку возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту дачи и получения взятки возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, сотрудник полиции ОМВД России по Анивскому городскому округу получил от местного жителя взятку в виде денег за не привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленными оперативными службами УМВД России по Сахалинской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.