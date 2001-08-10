Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2024
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11:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за взятку возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции

На Сахалине за взятку возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту дачи и получения взятки возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, сотрудник полиции ОМВД России по Анивскому городскому округу получил от местного жителя взятку в виде денег за не привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленными оперативными службами УМВД России по Сахалинской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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