Сахалинца будут судить за нападение с ножом на полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом по факту покушения на жизнь сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В совершении преступления подозревается 35-летний местный житель.

По версии следствия, подозреваемый накануне был доставлен сотрудниками полиции в районную больницу для отправки на лечение в областной центр.

Находясь в помещении больницы, мужчина, желая избежать отправки в лечебное учреждение, нанес имеющимся у него ножом один удар сотруднику полиции в область шеи, причинив последнему телесное повреждение в виде проникающего колото-резаного ранения передней поверхности шеи. В настоящее время потерпевший госпитализирован.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.