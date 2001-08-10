Сахалинца будут судить за нападение с ножом на полицейского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайским межрайонным следственным отделом по факту покушения на жизнь сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
В совершении преступления подозревается 35-летний местный житель.
По версии следствия, подозреваемый накануне был доставлен сотрудниками полиции в районную больницу для отправки на лечение в областной центр.
Находясь в помещении больницы, мужчина, желая избежать отправки в лечебное учреждение, нанес имеющимся у него ножом один удар сотруднику полиции в область шеи, причинив последнему телесное повреждение в виде проникающего колото-резаного ранения передней поверхности шеи. В настоящее время потерпевший госпитализирован.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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