Амурчанин нарвал почти полцентнера конопли и теперь отправится в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Октябрьском районе вынесли приговор мужчине, который хранил более 47 килограммов конопли. Об этом сообщает ИМ "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру Амурской области.

На скамье подсудимых оказался 20-летний житель села Смелое - ему пришлось ответить за преступление, которое предусмотрено частью 2 статьи 228 УК РФ.

"В суде установлено, что мужчина в октябре 2023 года нарвал листья и верхушечные части дикорастущей конопли общей массой 47 567 граммов, после чего хранил на подворье своего дома до обнаружения и изъятия их сотрудниками полиции", - отмечает прокуратура.

Суд дал амурчанину три года колонии общего режима.