Сахалинка во время ссоры подожгла своего сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 51-летней жительницы с. Чехов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, между обвиняемой и ее 36-летним сожителем сложились личные неприязненные отношения. Накануне между ними вновь произошла ссора, во время которой обвиняемая вылила на голову и туловище потерпевшего легковоспламеняющуюся жидкость, после чего подожгла зажигалкой. С полученными термическими ожогами лица и головы мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.