В сахалинском аэропорту задержан мужчина, который пытался провезти наркотики внутри себя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками ПУ ФСБ России по Сахалинской области в здании международного аэропрорта г. Южно-Сахалинска задержан гражданин Российской Федерации который осуществлял транспортировку наркотических средств внутриполостным путем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
В результате обнаружено и изъято наркотическое средство метадон общей массой 20,2 граммов, наркотическое средство гашишное масло общей массой 261,7 граммов.
В действиях задержанного усмотрены признаки состава преступления дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном размере».
Проводится разбирательство после которого будет принято процессуальное решение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
10:00 Сегодня На острове Шумшу пропал смотритель маяка
09:06 Сегодня ВТБ Лизинг в новой стратегии увеличит портфель до 1,5 трлн рублей
09:18 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в селе Красная Тымь
15:03 27 Февраля 102 семьи переедут в новый дом на пер. Горького в Ново-Александровске
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
08:57 24 Февраля ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы
16:34 26 Февраля В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
Выбор редакции
- 15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 10:59 Сегодня Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности в период проведения избирательной кампании 2024 года
- 14:59 Вчера 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
- 16:01 28 Февраля В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?