В сахалинском аэропорту задержан мужчина, который пытался провезти наркотики внутри себя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Сахалинской области в здании международного аэропрорта г. Южно-Сахалинска задержан гражданин Российской Федерации который осуществлял транспортировку наркотических средств внутриполостным путем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В результате обнаружено и изъято наркотическое средство метадон общей массой 20,2 граммов, наркотическое средство гашишное масло общей массой 261,7 граммов.

В действиях задержанного усмотрены признаки состава преступления дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном размере».

Проводится разбирательство после которого будет принято процессуальное решение.