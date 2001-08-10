Мать и дочь на Камчатке получали выплаты на детей, которых у них не было
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мать и дочь из города Елизово в течение двух лет получали детские пособия на детей, которых не было. Таким образом они заработали более 900 тысяч рублей, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на управление МВД по Камчатскому краю.
43-летняя женщина и её 26-летняя дочь с 2022 по 2024-й годы получали ежемесячные детские пособия. Как полагают полицейские, женщинам удалось подделать свидетельства о рождении детей. Тогда как детей в семье не было.
Преступление выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. «В результате противоправных действий злоумышленниц бюджетам Российской Федерации и Камчатского края причинён ущерб в общей сложности на сумму более 900 тысяч рублей», – заявили в полиции.
В отношении елизовчанок возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат). Максимальное наказание по этой статье – лишение своды на срок до шести лет.
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