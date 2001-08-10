Пожарные ликвидировали возгорание в селе Красная Тымь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 февраля в 17.19 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Красная Тымь на улице Юбилейной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 17.33. К этому моменту наблюдался дым на первом этаже строящегося многоквартирного дома. В одной из квартир открытым пламенем горели строительные материалы и тепловая пушка на площади 35 квадратных метров.

Пожар локализовали в 17.35, а в 17.48 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются