В Приморье два водителя городских автобусов подрались прямо у здания администрации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обоюдная драка двух водителей маршрутных автобусов Nº15 и 20 на остановке у администрации города Артема привлекла внимание надзорного ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Итак, 28 февраля 2024 года автобусники повздорили между собой, в результате чего мужчина 1989 года рождения нанес удары по телу гражданину 1975 года рождения, чем спровоцировал обоюдную драку.

В настоящее время проводится проверка. Прокуратура оценит соблюдение организацией-перевозчиком ООО «Магистраль» и ООО «Инлайн» требований действующего законодательства при оказании транспортных услуг.

По факту хулиганства признано законным возбуждение уголовного дела. Дальнейшее расследование на контроле у надзорного ведомства.