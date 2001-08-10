Более 60 килограммов наркотиков хранил дома житель Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Константиновского района Амурской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте более 60 килограммов наркотиков. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина собрал дикорастущую коноплю, сообщает ИА "Порт Амур".

Растительную массу он хранил для личного употребления. Так было до тех пор, пока преступление не раскрыли правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в Константиновский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила прокуратура Амурской области.