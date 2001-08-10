В Приморье заключен под стражу обвиняемый в поджоге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обвиняемый в поджоге "Леруа Мерлен" в Артеме заключен под стражу на два месяца, сообщает Приморье 24 со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

"Мужчина обвиняется в том, что 26 февраля 2024 года около 11 часов он из хулиганских побуждений поджег деревянный палет на территории складского помещения торгового комплекса на ул. Махалина д. 43 в г. Артеме, в результате чего огонь охватил около 700 м2", - рассказал и. о. старшего помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Ярослав Омельчук

Кстати, обвиняемый в поджоге склада "Леруа Мерлен" оказался сотрудником компании.