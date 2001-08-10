У нервного водителя на Сахалине в штанах нашли наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поведение остановленного для проверки водителя насторожило сотрудников ГАИ на Сахалине. Выяснилось, что нервничал мужчина не зря, пишет astv.ru, ссылаясь на Госавтоинспекцию Сахалинской области.
Иномарку остановили на участке дороги между Старорусским и Соколом. За рулём был 39-летний сахалинец. При проверке документов и разговоре с полицейскими водитель заметно нервничал. У автоинспекторов возникло подозрение, что гражданин может перевозить запрещенные к обороту предметы. Поэтому они приняли решение провести личный досмотр. В результате в кармане брюк нашёлся пакетик с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.
Исследование показало: это масло каннабиса массой 0,94 грамма. По факту завели уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ.
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