Тихоокеанское
информационное агентство
27 Февраля 2024
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16:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Долинские пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки

Долинские пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 февраля в 10.33 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Авиационной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 10.37. К этому моменту открытым пламенем горела хозяйственная постройка на площади 64 квадратных метра.

Пожар локализовали в 11.10, а в 13.44 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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