Трое сахалинцев утащили с разных предприятий металла на сумму более полутора миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению троих граждан в серии ночных краж имущества с разных предприятий, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

1 июня 20-летний житель областного центра совместно с 28-летним холмчанином увидели на территории одного Общества с ограниченной ответственностью в районе улицы Пограничной катушки с медным кабелем и решили их украсть для продажи.

Следующей ночью фигуранты проникли на частную территорию и прошли к ангару, возле которого находились бобины. Выбрав одну, сняли опломбирующее устройство, отмотали с катушки 0,030 км кабеля и распилили его ножовкой, чтобы удобно было транспортировать. Затем они перенесли подготовленные фрагменты в подвальное помещение дома одного из них, договорившись, что снова вернутся на предприятие.

В следующий раз, уже 9 июня, злоумышленники отмотали с катушки 0,040 км кабеля, действовав в дальнейшем аналогичным образом.

Собственнику был причинён материальный ущерб в крупном размере на общую сумму почти 281 000 рублей.

Затем, 16 июля южносахалинец, проезжая на рейсовом автобусе мимо строительного объекта по улице Сахалинской, увидел катушки с медным кабелем и решил их похитить, о чём сообщил жителю портового города, находящемуся рядом с ним. Обвиняемые, дождавшись ночи, решили действовать по обстановке.

Злоумышленники подошли ко временному ограждению, сдвинули его в сторону и через проём незаконно проникли на местность, используемую для хранения товароматериальных ценностей. Выбрав интересующий их кабель, они отмотали с одной бобины 37 метров, с другой – 130 метров, с третьей – 108 метров, после чего распилили. Часть перенесли для временного хранения к минимаркету, спрятав в кусты, а другую часть – в подвал, договорившись, что вернутся за похищенным позже. Ущерб составил почти 620 тысяч рублей.

Далее с 3 на 4 августа фигуранты через проём под воротами незаконно проник на огороженную территорию организации на улице Железнодорожной, откуда совершили кражу кабеля, спрятав в том же подвале, что и остальное украденное. Зная, что на территории этого учреждения большое количество запасов медного кабеля, для дополнительной физической силы они привлекли к последующим трём кражам ранее не судимого 19-летнего брата жителя портового города.

Таким составом молодые люди совершили в августе 3 кражи с территории одной и той же организации. Стоиомость похищенного около 700 тысяч рублей. В одном случае фигуранты для транспортировки похищенного имущества прибегли к услугам каршеринга, оформив аренду на документы матери одного из них. Во всех остальных случаях они обходились без транспорта, относя похищенное в подвал, а впоследствии сдавая металл в пункты приема.

Уголовное дело рассмотрит суд.