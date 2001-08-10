В Приморье с большегруза на автомобили рухнули железобетонные плиты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большегруз ехал в районе 91 км автодороги «Осиновка – Рудная Пристань». В какой-то момент с транспорта упали железобетонные плиты. Они рухнули прямо на Niva, Toyota Allion и Honda Shattle, которые ехали во встречном направлении. Один человек погиб, двое травмированы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В районе 91 км автодороги «Осиновка – Рудная Пристань» во время движения с большегрузного транспортного средства Scania упали железобетонные плиты. Они спровоцировали ДТП с участием автомобилей Niva, Toyota Allion, Honda Shattle, которые ехали во встречном направлении.

В результате автоаварии 1 человек погиб, 2 травмированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.