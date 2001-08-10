В Приморье с большегруза на автомобили рухнули железобетонные плиты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большегруз ехал в районе 91 км автодороги «Осиновка – Рудная Пристань». В какой-то момент с транспорта упали железобетонные плиты. Они рухнули прямо на Niva, Toyota Allion и Honda Shattle, которые ехали во встречном направлении. Один человек погиб, двое травмированы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В районе 91 км автодороги «Осиновка – Рудная Пристань» во время движения с большегрузного транспортного средства Scania упали железобетонные плиты. Они спровоцировали ДТП с участием автомобилей Niva, Toyota Allion, Honda Shattle, которые ехали во встречном направлении.
В результате автоаварии 1 человек погиб, 2 травмированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 06:07 Сегодня Как подготовить школьника к поступлению в вуз - несколько важных шагов
- 06:06 Сегодня Оздоровительный отдых на курортах Черного моря
- 06:08 Сегодня Перевод научно-технический
09:15 Сегодня В Приморье пенсионер насмерть сбил пешехода и устроил массовое ДТП
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
16:12 22 Февраля Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска
17:28 22 Февраля Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
Выбор редакции
- 12:05 Сегодня В этом году в Сахалинской области восстановят леса на площади более трех тысяч гектаров
- 11:31 Сегодня На космодроме Восточный проведут тестовый "полет" для "Ангары"
- 16:34 Вчера В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
- 17:38 22 Февраля 21 общественное пространство благоустроят на Сахалине и Курилах в этом году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?