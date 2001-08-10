Из-за драки малышей на Камчатке оштрафовали директора детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке воспитательница детсада оставила детей без присмотра. В результате пострадал один из малышей. За это наказали директора садика, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

В ноябре 2023 года двухлетний ребёнок вернулся домой из сада со множественными синяками и ссадинами. Оказалось, что травмы ему причинил другой ребёнок в то время, когда воспитательница оставила детей без присмотра.

Прокуратура провела проверку. В отношении руководителя дошкольного учреждения возбудили дело об административном правонарушении за нарушение законодательства об образовании.

"По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки должностное лицо признано виновным с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", – сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Постановление ещё не вступило в законную силу. У директора детсада есть право на обжалование решения.