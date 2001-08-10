В Приморье в гаражном боксе накрыли нарколабораторию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гражданин организовал производство и сбыт наркотических средств синтетического происхождения в арендованном гаражном боксе в Арсеньеве. В гости к преступнику наведались правоохранители и изъяли всю "запрещенку", сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу МО МВД России "Арсеньевский".

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина.

При осмотре из арендованного гаражного бокса были изъяты предметы и растворы для изготовления наркотических средств синтетического ряда, а также свертки с уже приготовленным веществом.

В результате экспертизы выяснилось, что содержимым бутылок и упаковок является смесь, содержащая наркотическое средство эфедрон.

По версии оперативников, наркотики гражданин изготавливал самостоятельно, чтобы потом сбыть их в Интернете третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело. Подсудимому может грозить до 20 лет лишения свободы.