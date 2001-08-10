Сахалинец пообещал знакомому оформить гражданство РФ и выманил у него 290 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего гражданина, обвиняемого в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В 2020 году фигурант устроился работать в одну организацию, где у него сложились приятельские отношения с 32-летним гражданином из ближнего зарубежья. В сентябре у них состоялся разговор, в ходе которого последний сообщил, что хочет получить гражданство Российской Федерации, но процедура очень долгая и он не хочет затягивать этот вопрос. В этот момент у фигуранта возник преступный умысел похитить денежные средства путем обмана. Он сообщил потерпевшему, что у его мамы есть знакомые, которые могут в более сокращенные ему законно сделать Российское гражданство без очередей и ожидания за 300 тысяч рублей. На что мужчина согласился и попросил фигуранта выплачивать ему денежные средства частями.
До июня 2021 года потерпевший перечислил обвиняемому 290 тысяч рублей. После этого мужчина сообщил, что у него больше нет денежных средств, на что, фигурант ответил ему, что он не будет ему помогать. Потерпевший потребовал возврат денежных средств. Тогда злоумышленник попросил своего друга написать потерпевшему и представиться юристом, который занимается его документами и сообщить, что его внесли в списки для получения документов на получение гражданства Российской Федерации. После сообщения от «юриста» мужчина сходил в отделение миграции и узнал, что документов на него никто не подавал. Обвиняемый продолжал убеждать потерпевшего, что паспорт будет сделан в скором времени. Несколько дней спустя потерпевший решил показать фотографию «юриста» сожительнице фигуранта, с которой они также находились в приятельских отношениях. На что она сказала, что это друг их семьи. Тогда потерпевший решил с ним встретиться, чтобы все выяснить.
При встрече мужчина рассказал, что обвиняемый попросил его представиться юристом, но для какой цели он ему не сказал. Он пояснил, что у фигуранта проблемы с финансами и он никогда не занимался услугами по поводу оформления каких-либо документов. Поняв, что стал жертвой обмана, заявитель обратился за помощью в полицию.
Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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