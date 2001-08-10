Сахалинская пенсионерка незаконно получила почти 800 тысяч рублей пенсионных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданки в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В 2008 году фигурантка вышла на заслуженный отдых по достижении предельного возраста. Поскольку женщина проживала в городе Южно-Сахалинске, то пенсия за выслугу лет начислялась ей с применением районного коэффициента 1,4.
При оформлении соответствующих документов она была письменно ознакомлена с порядком выплат, согласно которому гражданин обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях, влияющих на размер пособия.
Следствием установлено, что спустя несколько лет сахалинка переехала на постоянное место жительства в другой регион и устроилась там на работу. Данное обстоятельство исключало начисление районной надбавки. Однако сотрудникам пенсионного фонда о переезде обвиняемая не сообщила, избежав перерасчёта.
Таким образом женщина незаконно получила денежные средства в общей сумме 787 378 рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению.
В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.
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