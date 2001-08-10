Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2024
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09:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская пенсионерка незаконно получила почти 800 тысяч рублей пенсионных

Сахалинская пенсионерка незаконно получила почти 800 тысяч рублей пенсионных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданки в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В 2008 году фигурантка вышла на заслуженный отдых по достижении предельного возраста. Поскольку женщина проживала в городе Южно-Сахалинске, то пенсия за выслугу лет начислялась ей с применением районного коэффициента 1,4.

При оформлении соответствующих документов она была письменно ознакомлена с порядком выплат, согласно которому гражданин обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях, влияющих на размер пособия.

Следствием установлено, что спустя несколько лет сахалинка переехала на постоянное место жительства в другой регион и устроилась там на работу. Данное обстоятельство исключало начисление районной надбавки. Однако сотрудникам пенсионного фонда о переезде обвиняемая не сообщила, избежав перерасчёта.

Таким образом женщина незаконно получила денежные средства в общей сумме 787 378 рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

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