Сахалинка,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 февраля в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 31-летней местной жительницы. В период времени с 17 по 20 февраля у неё путем обмана похищено более 150 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 17 февраля заявительница увидела в одной из групп в месенджере информацию о заработке на инвестициях. В указанном чате, где якобы люди зарабатывают путем скупки и перепродажи криптовалюты под названием «Токены», была ссылка на личный чат куратора.

Заявительница прошла по ссылке и в дальнейшем общалась посредствам смс. Действуя согласно рекомендациям из рабочего чата-бота «AIRNFTS», она осуществляла денежные переводы на указанный банковский счет. После покупки и перепродажи «токенов» заявительница вывела 4000 рублей и решила продолжить зарабатывать. Для этого она совершила очередной перевод на сумму 64990 рублей для подтверждения и идентификации аккаунта. Затем ей сообщили, что необходимо получить обязательный статус «Мерчант», для чего требуется внести 115000 рублей. В момент, когда заявительница поняла, что попалась на уловки мошенников, сумма ущерба составила 151090 рублей. По ч. 2 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.