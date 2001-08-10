На Сахалине врача осудили за то, что она дважды получила одну и ту же выплату от государства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в законную силу приговор Смирныховского районного суда в отношении ранее не судимой местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Судом установлено, что виновная, находясь в должностях врача-хирурга и врача-онколога, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области» умолчала о ранее полученной выплате аналогичного характера, представив тем самым ложные и недостоверные сведения, в результате чего незаконно получила денежные средства министерства здравоохранения Сахалинской области в размере 2 млн руб.
В судебном заседании осужденная вину не признала, указав, что получила денежные средства на законных основаниях.
Государственный обвинитель предоставил суду достаточный объем доказательств, подтверждающих причастность осужденной.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал осужденную виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 4 года.
Не согласившись с приговором, адвокат осужденной обжаловал его, указав, что преступление его подзащитная не совершала, просил её оправдать.
По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора, суд апелляционной инстанции не согласился с доводами о недоказанности вины осужденной, оставив приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
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