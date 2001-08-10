В Благовещенске в служебном подлоге обвиняют бывшего начальника авиабазы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Обвиняемый - бывший начальник авиабазы, пишет ИА "Порт Амур".

- Согласно материалам уголовного дела, в 2022 году обвиняемый в целях формального укомплектования штата лесопожарных формирований фиктивно трудоустроил в возглавляемую им на тот момент организацию несколько человек. Фактически данные граждане возложенные на них по должностям обязанности не выполняли, при этом им регулярно на основании подготовленных по указанию подследственного табелей учета рабочего времени начислялась заработная плата и иные выплаты, - прокомментировали в СУ СК РФ по Амурской области.

Ущерб в сумме 360 тысяч рублей на данный момент уже погашен.

По ходатайству следователя на автомобиль, принадлежащий подследственному, наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.