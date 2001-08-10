Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2024
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У сахалинца изъяли более двух килограммов марихуаны
14:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У сахалинца изъяли более двух килограммов марихуаны

У сахалинца изъяли более двух килограммов марихуаны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Утром 13 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКОН ОМВД по Поронайскому городскому округу в квартире, расположенной в доме по улице Восточной райцентра, обнаружено и изъято, согласно справке эксперта, 2,201 грамм наркотического средства каннабис (марихуана), которую фигурант хранил для личного употребления с октября 2023 года.

Запрещенные к обороту вещества изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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