На Камчатке накажут завуча, не выдавшего ребенку учебник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Петропавловска-Камчатского пожаловалась в прокуратуру, что её сыну в школе не выдали учебник и рабочую тетрадь. В ходе прокурорской проверки виновные были найдены, сообщает ИА "Кам 24".

«Установлено, что учебник английского языка не выдан по вине библиотекаря, которая не организовала выдачу книги из хранилища. Использование рабочей тетради не предусматривалось образовательной программой и не обеспечение ею школьников нарушением не является. Однако учитель, вопреки приказу директора, продолжала ее применять. После прокурорского вмешательства нарушения устранены», – сообщили ИА «Кам 24» в краевой прокуратуре.

Там отметили, что по постановлениям надзорного органа завуч и завхоз школы привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ – 6.7 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и 5.57 (нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся) с назначением наказаний в виде штрафов в размере 3 тысячи и 10 тысяч рублей.

В прокуратуре добавили, что постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.